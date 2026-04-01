Homem é preso nos EUA por ameaçar Trump de morte

Um homem foi detido nesta quarta-feira (1º) em Massachusetts por ameaçar de morte o presidente Donald Trump por meio de mensagens no Facebook, informou a promotoria do estado.

Entre maio e julho do ano passado, o suspeito, Andrew Emerald, 45, publicou oito mensagens, nas quais ameaçou matar ou ferir o presidente americano, a quem se referiu como "monstro". Ele prometia perseguir Trump até sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, e "reduzi-la a cinzas".

Emerald foi preso por agentes do FBI em sua residência, em Great Barrington, Massachusetts, segundo documentos judiciais. Durante as buscas no domicílio, os agentes encontraram várias armas brancas.

O homem foi indiciado por oito acusações de transmissão de comunicações ameaçadoras entre estados, um crime punido com até cinco anos de prisão e multa de 250.000 dólares (R$ 1,29 milhão).

Em março, um homem da Virgínia foi condenado a mais de dois anos de prisão por enviar ameaças de morte ao presidente.

Trump sofreu uma tentativa de assassinato em julho de 2024, quando um homem atirou contra ele em um ato de campanha na Pensilvânia.

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