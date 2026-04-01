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Giráldez, técnico mais jovem de LaLiga, renova com Celta de Vigo

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Repórter
01/04/2026 20:32

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Claudio Giráldez, o técnico mais jovem da espanhola LaLiga, renovou seu contrato com o Celta de Vigo até 2028, anunciou o clube galego no X nesta quarta-feira (1º). 

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"Continuamos crescendo lado a lado, mister", escreveu o time 'celeste' em referência ao seu treinador de 38 anos. 

O Celta ocupa atualmente a sexta colocação na classificação do Campeonato Espanhol e chegou às quartas de final da Liga Europa, onde vai enfrentar o Freiburg, da Alemanha, por uma vaga nas semifinais, nos dias 9 e 16 de abril. 

Giráldez, cujo nome havia sido cogitado para ocupar o cargo de técnico em outros clubes, como o Athletic Bilbao, renovou seu vínculo por mais um ano, até junho de 2028.

Ele assumiu o comando do Celta em março de 2024, vindo da filial do time.

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