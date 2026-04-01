Tripulação da Artemis II alcança a órbita terrestre

A tripulação da missão Artemis II, da Nasa, alcançou a órbita terrestre nesta quarta-feira (1º), anunciou um representante da agência espacial dos Estados Unidos pouco depois da decolagem do foguete.

Oito minutos após o lançamento, a cápsula Orion separou-se, como previsto, dos imensos depósitos do foguete SLS, que a impulsionou ao espaço e a colocou na órbita da Terra.

Os quatro astronautas permanecerão agora ao redor do planeta para realizar uma série de testes, antes de seguirem na quinta-feira rumo à Lua, situada a mais de 384 mil quilômetros da Terra.

A viagem, de aproximadamente 10 dias, marcará o primeiro voo tripulado em torno do satélite natural da Terra em mais de 50 anos.

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