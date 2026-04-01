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Irã acusa EUA de fazer exigências 'maximalistas e irracionais'

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Repórter
01/04/2026 19:22

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O Irã acusou os Estados Unidos, nesta quarta-feira (1º), de fazer exigências "maximalistas e irracionais" para pôr fim à guerra no Oriente Médio, ao mesmo tempo em que negou haver negociações entre os dois países sobre um cessar-fogo, noticiaram veículos de imprensa iranianos.

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"Foram recebidas mensagens através de intermediários, inclusive o Paquistão, mas não há negociações diretas com os Estados Unidos", declarou o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei, citado pela agência de notícias Isna.

O funcionário acrescentou que as exigências de Washington são "maximalistas e irracionais".

"Estamos preparados para qualquer tipo de ataque, inclusive um ataque terrestre", destacou Baqaei, citado pela televisão estatal.

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bur-cyj/jhb/gv/cr/mel/mvv

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