Irã descreve ataques dos EUA a infraestrutura elétrica como 'crime de guerra'

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta quarta-feira, em carta publicada em seu site, que os ataques de Israel e Estados Unidos contra a infraestrutura elétrica de seu país constituem "um crime de guerra".

"Atacar a infraestrutura vital do Irã, incluindo as instalações de energia e industriais, atinge diretamente o povo iraniano", escreveu o presidente.

Desde 28 de fevereiro, os ataques não cessam no Oriente Médio, e têm como alvo, em particular, a infraestrutura elétrica. "Além de constituir um crime de guerra, essas ações têm consequências que vão muito além das fronteiras do Irã. Geram instabilidade e aumentam as perdas humanas e os custos econômicos, além de perpetuar os ciclos de tensão, espalhando as sementes de um ressentimento que vai perdurar por anos", acrescentou Pezeshkian.

O presidente iraniano afirmou em sua carta que Israel "manipulou" os Estados Unidos para entrarem na guerra, o que Donald Trump negou.

"Não é verdade que Israel, ao criar uma ameaça iraniana, tenta desviar a atenção do mundo de seus crimes contra os palestinos?", questionou Pezeshkian. "Será que o 'Estados Unidos primeiro' está realmente entre as prioridades atuais do governo?"

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