Mario Götze, herói alemão da Copa do Mundo de 2014, renova com Eintracht Frankfurt
Mario Götze, o jogador que marcou o gol do título da Alemanha na Copa do Mundo do Brasil-2014, renovou seu contrato com o Eintracht Frankfurt por dois anos, o que o mantém no clube até 2028, anunciou nesta quarta-feira (1º) o time da Bundesliga.
Atualmente com 33 anos, o meia-atacante chegou ao Eintracht em 2022, após passar a maior parte de sua carreira no Borussia Dortmund e no Bayern de Munique, com uma passagem pelo holandês PSV Eindhoven.
Götze se tornou um herói nacional aos 22 anos, quando marcou o único gol da final da Copa do Mundo de 2014 contra a Argentina, durante a prorrogação, após entrar na partida nos momentos finais do tempo regulamentar e garantir o tetracampeonato para a Alemanha.
Vencedor do prêmio Golden Boy de 2011, entregue ao melhor jogador jovem da Europa, ele nunca chegou a atingir plenamente o potencial de carreira que lhe era projetado, em parte devido a lesões e distúrbios do metabolismo.
Ele também admitiu ter tido dificuldades para lidar com as imensas expectativas geradas por sua façanha naquele Mundial.
Sua última partida com a camisa da 'Mannschaft' remonta a 2023.
