Últimos ingressos para Copa do Mundo de 2026 são colocados à venda

A quarta e última fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 começou nesta quarta-feira (1º), a dois meses e meio do pontapé inicial, anunciou a Fifa.

Esta fase de vendas de "última hora", que inclui mais de três milhões de ingressos, foi aberta às 12h (horário de Brasília) no site oficial FIFA.com/tickets.

Os ingressos estão sendo vendidos de acordo com o princípio de "primeiro a chegar, primeiro a ser atendido". Eles permanecerão à venda até o fim do torneio, que ocorre de 11 de junho a 19 de julho, afirmou a Fifa em um comunicado.

No horário previsto, os compradores foram direcionados para uma "página de espera" para "entrar na fila" antes de obter acesso ao site.

"Um cronômetro de contagem regressiva aparecerá antes que você possa acessar o portal de vendas de ingressos. Assim que a contagem regressiva terminar, um botão 'Entrar' ficará disponível por um período de cinco minutos", informam as instruções.

No total, quase sete milhões de ingressos serão colocados à venda, um número baseado na capacidade dos 16 estádios que sediarão o torneio.

Em algumas ocasiões, serão vendidos ingressos para partidas que ocorrerão no mesmo dia, segundo a Fifa.

Mais de três milhões de ingressos foram vendidos durante as três primeiras fases de vendas.

Um milhão desses ingressos foi vendido durante a janela de vendas por sorteio, em janeiro e fevereiro, que recebeu 500 milhões de solicitações, de acordo com a entidade.

- Recorde a ser batido -

A Fifa espera quebrar o recorde histórico de 3,5 milhões de ingressos vendidos para uma Copa do Mundo, marca estabelecida durante a edição de 1994, realizada exatamente nos Estados Unidos.

Neste verão, o torneio — coorganizado pelos EUA, México e Canadá — contará, pela primeira vez, com a participação de 48 seleções e a realização de 104 partidas, das quais 78 ocorrerão em solo americano.

A questão da venda de ingressos tem gerado controvérsia, uma vez que a Fifa tem sido acusada de oferecer bilhetes a preços exorbitantes, desconsiderando as promessas feitas quando a organização do torneio foi concedida às três nações anfitriãs.

Na semana passada, a União Europeia de Torcedores (FSE) anunciou ter apresentado uma denúncia contra a Fifa junto à Comissão Europeia, instando a entidade a abandonar seus procedimentos de compra considerados "opacos e desleais".

Em conjunto com a 'Euroconsumers', uma organização que defende os direitos dos consumidores, a FSE "apresentou uma denúncia oficial à Comissão Europeia contra a Fifa" por ter "abusado da sua posição de monopólio", afirmou a associação em um comunicado.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, insiste que os preços dos ingressos são simplesmente consequência da enorme demanda.

Em dezembro, a organização criou uma categoria de ingressos de US$ 60, reservada para grupos oficiais de torcedores.

Segundo a FSE, essa cota estava praticamente esgotada antes de a venda de ingressos ser aberta ao público em geral. A FIFA reabrirá sua plataforma oficial de revenda e troca de ingressos na quinta-feira.

A entidade criou em dezembro uma categoria de ingressos a 60 dólares (R$ 314 na cotação atual) reservados aos grupos oficiais de torcedores.

Segundo a FSE, essa cota estava praticamente esgotada antes de a venda de ingressos ser aberta ao público em geral.

A Fifa reabrirá a plataforma oficial de revenda e troca de ingressos nesta quinta-feira.

Essa plataforma também tem enfrentado críticas devido aos preços igualmente proibitivos dos ingressos listados para revenda.

O órgão regulador do esporte explicou que não intervém nesse "mercado de torcedor para torcedor", no qual o revendedor "determina o preço exibido de cada ingresso" no Canadá e nos Estados Unidos.

A legislação é diferente no México, onde a revenda de um ingresso por um preço superior ao preço original de compra é proibida.

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