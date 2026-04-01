Rapper Megan Thee Stallion passa mal durante show na Broadway

A rapper americana Megan Thee Stallion, 31, disse nesta quarta-feira que recebeu como um alerta sua internação após passar mal durante um espetáculo em Nova York.

"A noite passada foi um verdadeiro alerta para mim. Ultimamente, venho me forçando além dos meus limites, funcionando com o tanque vazio, e meu corpo finalmente disse 'basta'. Isso sinceramente me assustou", publicou a artista no Instagram. "Achei que fosse desmaiar no palco."

Megan participa na Broadway do musical "Moulin Rouge!". Ela precisou ser substituída na metade da apresentação.

"Os médicos apontaram cansaço extremo, desidratação, vasoconstrição e níveis metabólicos baixos", informou à AFP um porta-voz da cantora, vencedora de três Grammys. "Agora ela está descansando."

Megan disse que estará de volta ao espetáculo amanhã. Juntamente com outras cantoras, como Cardi B e Nicki Minaj, ela é um dos principais nomes da cena rapper nos Estados Unidos.

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