Kast se reunirá com Milei na Argentina em 1ª viagem como presidente do Chile

O presidente do Chile, José Antonio Kast, viajará à Argentina na próxima segunda-feira (6) para se reunir com seu colega Javier Milei, em sua primeira viagem ao exterior desde que assumiu o poder, em 11 de março.

O ultradireitista, de 60 anos, mantém, assim, a tradição dos presidentes chilenos de ter a Argentina como destino de sua primeira viagem oficial.

Kast é próximo de Milei e os dois se alinham ao governo do presidente americano, Donald Trump.

Em dezembro, o então presidente eleito do Chile se reuniu com seu par argentino e ambos posaram para uma foto segurando uma motosserra, símbolo dos cortes fiscais promovidos pelo chefe de Estado argentino.

Kast "viajará na segunda-feira para a Argentina em uma visita protocolar, que ocorre sempre entre as duas nações. Ele se juntará ao Presidente Milei, é uma viagem breve", detalhou a porta-voz do governo, Mara Sedini.

Embora uma agenda oficial não seja conhecida, Sedini afirmou que a comitiva que vai acompanhar Kast buscará gerenciar a extradição para o Chile de Galvarino Apablaza, um ex-guerrilheiro acusado de participar do assassinato do ex-senador de direita Jaime Guzmán, em 1991.

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