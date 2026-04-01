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EUA suspende as sanções contra a presidente interina da Venezuela

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Repórter
01/04/2026 17:22

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Os Estados Unidos suspenderam, nesta quarta-feira (1º), as sanções contra a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que assumiu o comando de seu país depois que Washington destituiu o presidente Nicolás Maduro em uma operação militar.

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O nome de Rodríguez foi eliminado da "Lista de Nacionais Especialmente Designados", segundo uma publicação no site na internet do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro americano.

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aha-jz/mel/mvv

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