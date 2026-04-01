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EUA e Equador assinam memorando de cooperação nuclear civil

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Repórter
01/04/2026 16:46

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Os Estados Unidos e o Equador assinaram, nesta quarta-feira (1º), um memorando de cooperação para o setor nuclear civil, informou o Departamento de Estado em um comunicado.

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O Equador é membro do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) e decidiu cooperar estreitamente com o governo do presidente americano, Donald Trump, nos setores comercial, militar e de combate ao narcotráfico. Em março, o FBI abriu um escritório no país andino.

"A assinatura deste Memorando reflete nossa determinação mútua de desenvolver uma aliança sólida no setor da energia nuclear civil, reforçar a segurança energética e ampliar a cooperação econômica, ao mesmo tempo em que promovemos os mais altos padrões de segurança nuclear, proteção física e não proliferação", detalhou o comunicado.

O documento foi assinado pelo vice-secretário de Estado, Christopher Landau, e pela ministra das Relações Exteriores do Equador, Gabriela Sommerfeld.

O memorando permitirá "o desenvolvimento de infraestrutura para o uso responsável da energia na geração de eletricidade, os reatores de pesquisa e a produção de isótopos médicos", acrescentou o texto.

Estes tipos de acordos "também fomentam um compromisso de longo prazo com a indústria americana", lembrou o Departamento de Estado.

O Equador subscreveu, em março, um acordo de comércio recíproco segundo o qual numerosos produtos ficam isentos de tarifas aduaneiras para entrar no mercado americano. 

Em troca, as empresas americanas obtêm acesso ao Equador sem barreiras industriais ou sanitárias.

O Equador integra a aliança de 17 países criada pelo presidente americano, Donald Trump, para combater os cartéis do narcotráfico no continente.

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jz/cjc/mvv

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