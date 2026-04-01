Prestianni diz ter sido punido 'sem provas' por incidente com Vinícius Jr
O jogador argentino Gianluca Prestianni afirmou ter sido punido "sem provas" em relação a um suposto incidente racista envolvendo o atacante brasileiro Vinícius Jr durante uma partida da Liga dos Campeões, em fevereiro.
O ponta argentino de 20 anos, que joga pelo Benfica, foi acusado de chamar o astro do Real Madrid de "macaco" durante o jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League.
O árbitro acionou o protocolo antirracismo e Vini — juntamente com outros jogadores *merengues*, como o astro francês Kylian Mbappé — se manifestou em seguida contra a suposta discriminação.
O argentino, que na época negou as acusações nas redes sociais, foi suspenso pela Uefa para o jogo de volta, que acabou sendo vencido pelo Real Madrid.
Em entrevista ao canal de televisão argentino Telefe, exibida nesta quarta-feira (1º), Prestianni disse que ficar de fora daquela partida "o magoou profundamente" e reiterou que havia sido punido "sem provas".
"Eu ficava pensando no meu pai, na minha mãe e nos meus avós, em como tantas coisas estão sendo ditas sobre mim que não são verdadeiras e que nunca aconteceram. É ruim e dói muito", comentou ele em suas primeiras declarações à imprensa após o incidente.
O argentino também afirmou estar "muito grato" ao Benfica e aos seus companheiros de equipe pelo apoio recebido nos bastidores, acrescentando que José Mourinho, seu treinador, é "uma grande pessoa".
Prestianni foi convocado para os amistosos disputados pela seleção argentina nos últimos dias, em preparação para a Copa do Mundo de 2026, contra a Mauritânia (2 a 1) e a Zâmbia (5 a 0). No entanto, ele não entrou em campo em nenhuma das duas vitórias.
"Trabalho dia após dia para que esta oportunidade chegue", disse o ponta, acrescentando que seu maior sonho é disputar uma Copa do Mundo pela 'Albiceleste'.
tev/lm/raa/aam/mvv