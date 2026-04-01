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Homem é detido em Massachusetts por ameaçar Trump de morte

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Repórter
01/04/2026 15:46

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Um homem foi detido, nesta quarta-feira (1º), em Massachusetts, por ameaçar de morte o presidente americano, Donald Trump, em várias ocasiões através do Facebook, informou a Promotoria do estado.

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Segundo um comunicado da Promotoria, o suspeito, Andrew Emerald, de 45 anos, publicou, entre maio e julho de 2025, oito mensagens nas quais ameaçou matar ou ferir o presidente americano, a quem qualificou como um monstro.

Em suas publicações, ele prometia perseguir Trump até sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, e "reduzi-la a cinzas". 

O homem foi indiciado por oito acusações de transmissão de comunicações ameaçadoras entre estados, um crime punido com penas de até cinco anos de prisão e multas de 250.000 dólares (R$ 1,29 milhão).

Em março, um homem da Virgínia foi condenado a mais de dois anos de prisão por enviar ameaças de morte ao presidente.

Trump sofreu uma tentativa de assassinato em julho de 2024, quando um homem atirou contra ele em um ato de campanha na Pensilvânia.

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rh/ube/mvl/nn/mvv/yr

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