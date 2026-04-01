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FBI visita Cuba para investigar incidente envolvendo lancha armada dos EUA

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AFP
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Repórter
01/04/2026 14:10

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Uma delegação do FBI está em Cuba para participar da investigação sobre o incidente entre uma lancha armada procedente da Flórida e embarcações da Guarda Costeira cubana, que deixou cinco mortos e seis feridos, informou uma fonte da Embaixada dos EUA em Havana. 

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"Uma equipe técnica do FBI viajou para Cuba como parte de sua investigação minuciosa e independente sobre o incidente marítimo de 25 de fevereiro de 2026", confirmou à AFP, nesta quarta-feira (1º), uma funcionária da embaixada dos EUA, sob condição de anonimato.

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rd/lis/lt/nn/aa

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