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Irã desmente que tenha pedido cessar-fogo, como diz Trump (TV estatal)

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AFP
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Repórter
01/04/2026 12:48

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O Irã desmentiu, nesta quarta-feira (1º), a afirmação do presidente americano, Donald Trump, de que Teerã pediu um cessar-fogo, reportou a TV estatal, citando o ministério das Relações Exteriores.

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"As declarações de Trump sobre um pedido de um cessar-fogo do Irã são falsas e infundadas", disse o porta-voz do ministério, Esmaeil Baqaei, citado pelo veículo.

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bur/smw/mvv/aa

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