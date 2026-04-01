Irã desmente que tenha pedido cessar-fogo, como diz Trump (TV estatal)
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O Irã desmentiu, nesta quarta-feira (1º), a afirmação do presidente americano, Donald Trump, de que Teerã pediu um cessar-fogo, reportou a TV estatal, citando o ministério das Relações Exteriores.
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"As declarações de Trump sobre um pedido de um cessar-fogo do Irã são falsas e infundadas", disse o porta-voz do ministério, Esmaeil Baqaei, citado pelo veículo.
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