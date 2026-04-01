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Líbano afirma que mais de 1.300 pessoas morreram em ataques israelenses desde o início da guerra

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AFP
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Repórter
01/04/2026 11:36

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O Ministério da Saúde do Líbano informou, nesta quarta-feira (1º), que o número de mortos nos ataques israelenses desde o início da guerra subiu para 1.318 pessoas. 

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O número atualizado representa um aumento em relação ao balanço de 1.268 mortos divulgado na terça-feira pelas autoridades do Líbano. O ministério detalhou que entre os mortos há 91 mulheres, 125 crianças e 53 profissionais de saúde.

O balanço também inclui 3.935 pessoas feridas desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista Hezbollah em 2 de março.

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nad-ris/smw/an/meb/fp/aa

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