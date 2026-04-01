Macron contesta Trump e afirma que França 'não participa' da guerra

O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou nesta quarta-feira (1º) que a França não foi consultada sobre a guerra lançada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã e que "não participa" dela, em resposta às críticas de seu homólogo americano, Donald Trump.

"É totalmente verdade que a França, que não foi consultada e que não faz parte desta ofensiva militar lançada pelos Estados Unidos e Israel, não participa. Não há nada de novo, é assim desde o primeiro dia, portanto não há motivo para surpresa", declarou Macron em uma entrevista transmitida pela emissora japonesa NHK durante sua visita a Tóquio.

O presidente americano acusou, na terça-feira (31), a França de ter sido "muito pouco cooperativa" nesta guerra e lamentou que "não tivesse permitido que aviões com destino a Israel, carregados com material militar, sobrevoassem o território francês".

O Eliseu, sede da Presidência francesa, já havia expressado surpresa com esta crítica, já que esta é a "posição francesa desde o início deste conflito".

Macron voltou a apelar "à paz, à desescalada e à retomada das negociações, que são a única forma de resolver os problemas de fundo".

"Nada seria pior do que ter bombardeado a região durante semanas e semanas e abandoná-la sem que um marco tenha sido restabelecido. O que a França defende é justamente isso, um marco de cooperação exigente", explicou.

Também defendeu "a reabertura ordenada, de forma pacífica e em consulta com todas as partes envolvidas, do Estreito de Ormuz".

O Irã bloqueou esta estratégica passagem marítima do Golfo, o que impede o trânsito de petróleo e traz consequências para muitos países, incluindo o Japão, altamente dependente do petróleo bruto importado do Oriente Médio.

Segundo o presidente francês, a França e o Japão, "juntamente com outros países da Ásia, Oriente Próximo e Oriente Médio ou da Europa, podem desempenhar um papel que consiste em garantir que o trânsito ocorra sem problemas através de Ormuz".

Esclareceu que não se trataria "de forma alguma de uma opção militar".

"Podemos fazer isso justamente porque não fazemos parte desta guerra", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

fff/ep/glr/erl/mab/rm/aa