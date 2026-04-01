Rússia promete continuar ajudando Cuba após chegada de petroleiro

A Rússia reafirmou, nesta quarta-feira (1º), que continuará apoiando Cuba após a chegada de um petroleiro russo à ilha no dia anterior, o primeiro carregamento de petróleo desde que os Estados Unidos impuseram um bloqueio há quase três meses.

"Cuba é nossa amiga e nossa parceira mais próxima no Caribe. Não temos o direito de abandoná-la e, portanto, nosso apoio a Cuba continuará", declarou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, durante uma coletiva de imprensa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/lrb/pc/an/aa/fp