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Irã afirma que Estreito de Ormuz permanecerá fechado aos inimigos

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Repórter
01/04/2026 10:50

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A Guarda Revolucionária do Irã reiterou, nesta quarta-feira (1º), que o Estreito de Ormuz permanecerá fechado para seus "inimigos", após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar que considera um cessar-fogo se a via marítima for reaberta. 

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"A situação no Estreito de Ormuz também está totalmente sob o controle das forças navais da Guarda Revolucionária", afirmou o exército ideológico em um comunicado divulgado pela televisão estatal. "Não será aberto aos inimigos", acrescentou.

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bur/mz/dcp/an/erl/fp/aa

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