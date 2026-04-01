Irã afirma que Estreito de Ormuz permanecerá fechado aos inimigos

A Guarda Revolucionária do Irã reiterou, nesta quarta-feira (1º), que o Estreito de Ormuz permanecerá fechado para seus "inimigos", após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar que considera um cessar-fogo se a via marítima for reaberta.

"A situação no Estreito de Ormuz também está totalmente sob o controle das forças navais da Guarda Revolucionária", afirmou o exército ideológico em um comunicado divulgado pela televisão estatal. "Não será aberto aos inimigos", acrescentou.

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