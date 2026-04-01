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Ataque com drones causa incêndio em aeroporto do Kuwait

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Repórter
01/04/2026 00:06

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A autoridade de aviação civil do Kuwait informou que o aeroporto internacional do país foi atacado nesta quarta-feira (1) por drones iranianos, que causaram "um grande incêndio" nos tanques de combustível.

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"O Aeroporto Internacional do Kuwait foi alvo de ataques com drones lançados pelo Irã e pelas facções armadas que apoia", informou a Agência de Notícias do Kuwait, que citou um porta-voz da Direção de Aviação Civil, segundo o qual "tanques de armazenamento de combustível foram atacados, o que provocou um grande incêndio no local", sem relatos de vítimas.

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bur-ami/ceg/mas/mel/lb

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