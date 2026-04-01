Rubio diz que EUA terá que 'reavaliar' relação com Otan

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta terça-feira (31) que Washington "terá que reavaliar" sua relação com a Otan quando a guerra contra o Irã tiver terminado.

"Acredito que não há dúvida de que, lamentavelmente, uma vez concluído este conflito, vamos ter que reavaliar essa relação. Vamos ter que reavaliar o valor da Otan dentro dessa aliança para o nosso país", disse o secretário de Estado em declarações à Fox News.

Rubio disse que foi "um dos defensores mais firmes da Otan" em seu período no Senado dos Estados Unidos porque "via grande valor" na aliança.

Grande parte desse valor estava na possibilidade de ter bases militares na Europa que permitissem às forças armadas americanas "projetar poder em diferentes partes do mundo", afirmou Rubio.

"Se agora chegamos a um ponto no qual a aliança da Otan significa que não podemos usar essas bases, que de fato já não podemos usar essas bases para defender os interesses dos Estados Unidos, então a Otan é uma via de mão única", acrescentou.

Rubio ressaltou que, embora Washington não tenha solicitado aos aliados da Otan que realizassem ataques aéreos na guerra contra o Irã, esperava poder utilizar suas bases militares.

"Se quando pedimos permissão para usar suas bases militares a resposta é 'não', então por que estamos na Otan? Precisamos nos fazer essa pergunta", afirmou.

Muitos países europeus restringiram o uso de bases em seus territórios por parte das forças armadas americanas.

Nesta terça, a Itália negou permissão de aterrissagem para um avião americano que se dirigia ao Oriente Médio para uma missão de combate. Além disso, na segunda-feira, a Espanha fechou seu espaço aéreo aos aviões americanos que realizam missões contra o Irã.

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