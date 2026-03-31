Argentina designa Guarda Revolucionária iraniana como organização terrorista

O governo argentino declarou nesta terça-feira (31) a Guarda Revolucionária do Irã como organização terrorista, em meio à guerra no Oriente Médio, anunciou o gabinete presidencial em comunicado.

Em janeiro, Buenos Aires já havia estabelecido a mesma classificação para a Força Quds, um braço do Guarda Revolucionária do Irã, conhecida pela sigla em inglês IRGC.

Segundo a resolução firmada pelo presidente Javier Milei, a incorporação da Guarda Revolucionária como organização terrorista "habilita a aplicação de sanções financeiras e restrições operacionais destinadas a limitar sua capacidade de ação no país".

Desde a sua chegada à presidência em dezembro de 2023, Milei se alinhou com os Estados Unidos e Israel, os quais considera seus principais aliados.

O presidente argentino apontou o Irã como seu "inimigo" em várias ocasiões.

No comunicado, Milei indicou que, segundo investigações da Justiça local, membros da IRGC participaram do planejamento e execução dos dois piores atentados da história argentina: o que destruiu a embaixada de Israel em Buenos Aires em março de 1992, com 22 mortos, e o que arrasou a sede de uma associação judaica em julho de 1994, com 85 vítimas fatais.

"Este Governo está decidido a fazer com que a República Argentina volte a se alinhar com a civilização ocidental, ao mesmo tempo que condena e combate de maneira frontal os que querem destrui-la", conclui a nota.

O governo Milei designou como terroristas várias organizações que também são classificadas dessa forma pelos Estados Unidos, como os movimentos associados à Irmandade Muçulmana em Egito, Líbano e Jordânia, o grupo islamista palestino Hamas e a organização criminosa mexicana do tráfico de drogas Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG).

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