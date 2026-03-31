OpenAI capta US$ 122 bilhões em rodada de financiamento

A startup OpenAI anunciou nesta terça-feira (31) que foi avaliada em US$ 852 bilhões (R$ 4,4 trilhões) em uma rodada de financiamento concluída recentemente, em que captou US$ 122 bilhões (R$ 633 bilhões).

O valor superou as estimativas, o que reflete o aumento dos custos da capacidade computacional. A captação aconteceu em meio a dúvidas sobre como as empresas de inteligência artificial (IA) vão conseguir gerar receita suficiente para cobrir seus gastos.

"O capital investido hoje está ajudando a construir a camada de infraestrutura para a própria inteligência", publicou a OpenAI. "Com o tempo, esse valor vai retornar para a economia, para as empresas, para as comunidades e, cada vez mais, para os indivíduos."

A criadora do ChatGPT destacou que sua receita, de US$ 2 bilhões (R$ 10,3 bilhões) mensais, vem crescendo rapidamente.

A rodada de financiamento incluiu um conjunto diversificado de parceiros, entre eles Amazon, Microsoft, Nvidia e SoftBank, informou a empresa. Em um movimento incomum, cerca de US$ 3 bilhões (R$ 15,6 bilhões) teriam sido captados junto a investidores individuais.

O uso do mecanismo de busca on-line do ChatGPT triplicou em um ano, informou a startup, sediada na cidade americana de San Francisco. "Não se trata apenas de marcos de crescimento, e sim mostra que a IA de vanguarda está se tornando parte do cotidiano de pessoas de todo o mundo."

No mês passado, a empresa começou a inserir anúncios em sua versão não-premium, para aumentar a receita. A OpenAI também anunciou que desenvolve um "superapp", que vai combinar o ChatGPT, a navegação na web, uma ferramenta de programação chamada Codex e recursos que permitirão que assistentes digitais executem tarefas de forma autônoma.

A empresa deve abrir seu capital este ano, em meio ao aumento da concorrência no setor de IA.

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