Argentina goleia Zâmbia (5-0) em amistoso preparatório para Copa do Mundo de 2026
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A seleção argentina derrotou a Zâmbia por 5 a 0 nesta terça-feira, em um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026, disputado no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, diante de um público estimado em 50.000 espectadores.
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Julián Álvarez (4'), Lionel Messi (43'), Nicolás Otamendi (49', de pênalti), Dominic Chanda (68', gol contra) e Valentín Barco (90+3') marcaram os gols que garantiram uma vitória tranquila para a 'Albiceleste'.
Os atuais campeões mundiais encerraram, assim, sua fase de preparação em casa visando à Copa do Mundo, na qual buscarão defender o título conquistado no Catar em 2022.
Para esta última partida em solo argentino, o técnico Lionel Scaloni escalou uma formação que contava com muitos dos jogadores cotados para serem titulares na Copa do Mundo.
E os anfitriões não demoraram a mostrar seu poder ofensivo. Logo em sua primeira investida ao ataque, Messi encontrou espaço pelo lado direito e deu um passe para trás, permitindo que Julián Álvarez finalizasse com um chute rasteiro.
Com uma atuação sólida, claramente superior ao desempenho contra a Mauritânia, a tricampeã mundial dominou com folga, ancorada pelo excelente trabalho de Paredes e Enzo Fernández, que foram os pilares do meio-campo.
Esse domínio se traduziu em uma vantagem maior pouco antes do intervalo, quando Álvarez recuperou a posse de bola na esquerda e tocou para Messi. O capitão tabelou com Mac Allister dentro da área africana antes de finalizar com um chute rasteiro e cruzado de pé esquerdo para fazer 2 a 0, um gol que levantou a torcida em La Bombonera.
No início do segundo tempo, a Argentina ampliou de pênalti, convertido por Otamendi, que jogava sua última partida em casa pela seleção argentina. O capitão Messi se afastou para que ele cobrasse a penalidade.
Os donos da casa ampliaram a vantagem quando o zagueiro Chanda desviou um cruzamento para o próprio gol. Então, nos acréscimos, o lateral Valentín Barco fechou a goleada após uma assistência de Nico González.
Escalações:
Argentina: Emiliano Martínez (Juan Musso, 73') - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi (Lucas Martínez Quarta, 69') e Nicolás Tagliafico (Nico González, 53') - Leandro Paredes (Valentín Barco, 53'), Enzo Fernández (Máximo Perrone, 73'), Alexis Mac Allister (Rodrigo de Paul, 53') e Thiago Almada (Nicolás Paz, 73')- Lionel Messi y Julián Álvarez (Giuliano Simeone, 69'). Técnico: Lionel Scaloni.
Zâmbia: Willard Mwanza - Fredrick Mwinanzi (Frederick Mulambia, 87'), Tinklar Sinkala, Dominic Chanda e Obino Chisala, - David Simukonda e Wilson Chisala (Kondwani Chiboni, 87') - Albert Kangwanda (Pascal Phiri, 77'), Given Kalusa (Owen Tembo, 59') e Fashion Sakala (Patson Daka, 59') - Kingstone Mutandwa (Chanka Zimba, 59'). Técnico: Moses Sichone.
Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
Estádio: La Bombonera (Buenos Aires).
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