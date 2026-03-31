Portugal vence EUA (2-0) em amistoso em Atlanta
Portugal venceu os Estados Unidos por 2 a 0 nesta terça-feira (31), em amistoso disputado em Atlanta, na segunda derrota em quatro dias para um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2026.
Francisco Trincão abriu o placar no Mercedes-Benz Stadium, aos 37 minutos, e João Félix — outro ex-atacante do Barcelona — selou a vitória no segundo tempo (59') com um chute de primeira espetacular de fora da área.
Assim como a Bélgica, que goleou a seleção dos EUA por 5 a 2 no sábado, Portugal expôs mais uma vez as vulnerabilidades norte-americanas em seu último amistoso de preparação antes de o técnico Mauricio Pochettino divulgar sua lista final de convocados para o Mundial.
O treinador argentino promoveu novas mudanças na equipe, realizando seis alterações, enquanto Roberto Martínez — que não pôde contar com o lesionado Cristiano Ronaldo nesta turnê — fez oito substituições na escalação titular que havia empatado sem gols com o México no sábado.
Os Estados Unidos, aplicando uma breve pressão na frente, criaram as primeiras oportunidades, mas foi Portugal quem aproveitou um erro de Weston McKennie no meio de campo.
Bruno Fernandes chegou à área adversária e, com um elegante toque de calcanhar, tocou para Trincão finalizar.
João Félix, que substituiu Trincão no intervalo, fechou a vitória por 2 a 0 com uma jogada ensaiada de bola parada que pegou a defesa adversária de surpresa.
Nenhum defensor americano marcou o escanteio cobrado por Bruno Fernandes, que dominou a bola na entrada da área e desferiu um chute cruzado que entrou no canto.
Escalações:
Estados Unidos: Matt Freese - Alex Freeman (Brenden Aaronson, 79'), Auston Trusty, Chris Richards, Antonee Robinson (Tanner Tessmann, 46') - Weston McKennie (Max Arfsten, 46'), Sebastian Berhalter (Gio Reyna, 79'), Aidan Morris (Cristian Roldán, 79') - Malik Tillman (Joe Scally, 67'), Tim Weah (Folarin Balogun, 67') e Christian Pulisic (Patrick Agyemang, 46'). Técnico: Mauricio Pochettino.
Portugal: José Sá (Ricardo Velho, 85') - Diogo Dalot (Antonio Silva, 46'), Tomás Araujo (Matheus Nunes, 46'), Gonçalo Inácio (Renato Veiga, 71'), João Cancelo (Nuno Mendes, 46') - Samú Costa (Ricardo Costa, 46'), Bruno Fernandes (Mateus Fernandes, 85') Vitinha (Francisco Conceição), Pedro Neto (Ruben Neves, 46') - Francisco Trincão (João Felix, 46') e Gonçalo Ramos (Paulinho, 61'). Técnico: Roberto Martínez.
