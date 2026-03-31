Assassinato de Charlie Kirk: análise balística é inconclusiva, diz defesa

Uma análise oficial impede a conclusão de que o fragmento de bala recuperado durante a autópsia do corpo do ativista americano Charlie Kirk pertencia à arma encontrada perto da cena do crime, aponta um documento judicial.

Aliado do presidente Donald Trump, Kirk foi morto em setembro, durante um evento universitário em Utah. O crime comoveu o país e levou a uma busca que culminou na prisão do jovem Tyler Robinson, suspeito do assassinato, cuja defesa afirmou em documento judicial que a análise balística da Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF, na sigla em inglês) é inconclusiva.

O relatório aponta que a ATF não pôde concluir que a bala recuperada na autópsia esteja ligada à arma "supostamente relacionada a Robinson". Segundo o documento, o FBI estaria trabalhando em novas análises balísticas.

O procurador Christopher Ballard ressaltou ao portal TMZ que o resultado da ATF não representa uma ameaça para o caso. "Em geral, quando a análise de um fragmento de bala é inconclusiva, isso significa que ele não continha detalhes suficientes."

"Temos ampla evidência para mostrar que Tyler Robinson cometeu esse crime e vamos apresentar parte dela na próxima audiência preliminar", acrescentou Ballard.

Kirk morreu em 10 de setembro, aos 31 anos, após um ataque a tiros que abalou o país, que observa um aumento gradual da tensão política nos últimos anos. Robinson se entregou 33 horas após o ataque e foi acusado de homicídio qualificado, entre outros crimes, pelos quais pode ser condenado à pena de morte.

Donald Trump referiu-se a Kirk como "mártir" e anunciou uma investida contra a esquerda, a quem responsabilizou pela morte do ativista. Funcionários dos setores público e privado relataram que perderam seus empregos por terem criticado Kirk.

O programa de TV de Jimmy Kimmel foi retirado do ar temporariamente nos Estados Unidos após ameaças do governo, depois que o humorista acusou a direita de explorar politicamente o assassinato de Kirk.

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