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Avião militar russo cai na Crimea e deixa 29 mortos

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AFP
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Repórter
31/03/2026 21:10

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Um avião militar russo Antonov-26 caiu enquanto sobrevoava a península anexada da Crimeia e causou a morte de 29 pessoas, informou a agência de notícias TASS nesta quarta-feira (1º, data local).

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Na terça-feira, "por volta das 18h, horário de Moscou, perdeu-se o contato com o avião de transporte militar An-26 enquanto realizava um voo programado sobre a península da Crimeia", indicou a TASS, citando o Ministério da Defesa.

"A equipe de busca e salvamento localizou o lugar do acidente da aeronave An-26. Segundo os relatos do local, os seis tripulantes e os 23 passageiros a bordo morreram", acrescentou o ministério.

Entre os destroços da aeronave não foram observados sinais de impacto externo, de modo que o acidente pode ter sido provocado por uma falha técnica, de acordo com a mesma fonte.

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bur-jnd/ach/vel/mel/ic/rpr

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