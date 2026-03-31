RD Congo vence Jamaica na prorrogação (1-0) e vai à Copa de 2026
Após derrotar a Jamaica por 1 a 0 na repescagem intercontinental, a República Democrática do Congo se tornou, nesta terça-feira (31), a penúltima seleção a se classificar para a Copa do Mundo da América do Norte de 2026, na qual agora integra o Grupo K ao lado de Colômbia, Portugal e Uzbequistão.
Com um gol de Axel Tuanzebe na prorrogação (100'), a seleção congolesa garantiu sua segunda participação em Copas do Mundo no Estádio de Guadalajara, no México, 52 anos após o Mundial da Alemanha em 1974, quando competiu sob o nome de Zaire.
A RD Congo fará sua estreia em 17 de junho, contra Portugal, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.
