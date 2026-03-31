Assine
overlay
Início Internacional
RD Congo vence Jamaica na prorrogação (1-0) e vai à Copa de 2026

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
Repórter
31/03/2026 20:58

compartilhe

SIGA

Após derrotar a Jamaica por 1 a 0 na repescagem intercontinental, a República Democrática do Congo se tornou, nesta terça-feira (31), a penúltima seleção a se classificar para a Copa do Mundo da América do Norte de 2026, na qual agora integra o Grupo K ao lado de Colômbia, Portugal e Uzbequistão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com um gol de Axel Tuanzebe na prorrogação (100'), a seleção congolesa garantiu sua segunda participação em Copas do Mundo no Estádio de Guadalajara, no México, 52 anos após o Mundial da Alemanha em 1974, quando competiu sob o nome de Zaire. 

A RD Congo fará sua estreia em 17 de junho, contra Portugal, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ag/raa/aam

Tópicos relacionados:

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay