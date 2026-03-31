Adversária do Brasil na Copa, Escócia perde mais uma em amistoso contra Costa do Marfim

A Escócia, adversária do Brasil na Copa de 2026, sofreu sua segunda derrota por 1 a 0 em amistosos no intervalo de quatro dias, com o gol de Nicolas Pepe garantindo a vitória para a Costa do Marfim no Hill Dickinson Stadium, casa do Everton, da Inglaterra.

Os jogadores comandados pelo técnico Steve Clarke haviam sido superados pelo mesmo placar em casa, contra o Japão, no sábado, e a falta de gols será um motivo de preocupação para o técnico escocês às vésperas da primeira participação da seleção escocesa em um Mundial desde 1998.

O gol veio logo aos 12 minutos, quando a Escócia foi surpreendida por um rápido contra-ataque marfinense que culminou com Pepe mostrando oportunismo e mandando para o fundo da rede, após a finalização de Elye Wahi bater na trave.

"Fomos pegos no contra-ataque no lance do gol, o que realmente não pode acontecer", lamentou o capitão da Escócia, Andy Robertson, após o jogo. "Queremos vencer esses jogos, mas também estamos fazendo testes".

"Agora cabe a nós retornarmos aos nossos clubes e ficarmos realmente empolgados para o verão".

Scott McTominay obrigou o goleiro Alban Lafont a fazer uma defesa quando a Escócia buscava uma maneira de voltar ao jogo, mas a equipe mostrava uma falta de contundência no terço final do campo.

George Hirst, do Ipswich, foi quem chegou mais perto de empatar após o intervalo, com uma cabeçada na primeira trave que Lafont conseguiu defender.

A Costa do Marfim havia goleado a Coreia do Sul por 4 a 0 no fim de semana, mas se contentou em defender sua vantagem durante a maior parte do segundo tempo, até tentar ampliar nos minutos finais.

Amad Diallo, do Manchester United, teve uma breve participação ao entrar em campo no segundo tempo, mas forçou Scott Bain a fazer uma defesa espetacular, rasteira e no canto esquerdo. Depois foi a vez de Simon Adingra chutar da entrada da área e mandar na trave.

A equipe de Emerse Fae, que chegou às quartas de final da Copa Africana de Nações no início deste ano, vai enfrentar Alemanha, Curaçao e Equador na fase de grupos da Copa do Mundo.

Já a Escócia vai jogar contra Curaçao em junho, em seu último amistoso de preparação. Os escoceses estão no Grupo C do Mundial, que começa também em junho, ao lado de Haiti, Marrocos e o Brasil.

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