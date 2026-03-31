Wall Street fecha com forte alta após declarações de Washington e Teerã

A Bolsa de Valores de Nova York, que já vinha registrando bom desempenho desde a abertura, fechou com fortes ganhos nesta terça-feira (31), impulsionada por comentários considerados conciliadores de Washington e Teerã sobre a guerra no Oriente Médio.

O índice Dow Jones subiu 2,49%, o Nasdaq disparou 3,83% e o S&P 500 avançou 2,91%.

"O mercado estava ansioso por boas notícias depois de cinco semanas de baixa", declarou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, à AFP.

Essa boa notícia veio nesta terça, através do presidente iraniano Masoud Pezeshkian, que manifestou a disposição de Teerã para "encerrar" a guerra contra Israel e Estados Unidos, mas exigiu garantias para "evitar que a agressão se repita".

"Esta é a primeira declaração concreta do Irã que parece crível", afirmou Hogan, o que explica o otimismo em Wall Street.

A essas declarações se somaram as de Donald Trump, publicadas hoje pelo The Wall Street Journal (WSJ), que tranquilizaram os investidores no início da sessão.

Segundo a publicação, o presidente americano teria comunicado a seus assessores que estava disposto a interromper sua campanha militar, pois acreditava que forçar a reabertura do Estreito de Ormuz prolongaria o conflito "para além de seu prazo previsto de quatro a seis semanas".

Segundo o WSJ, o governo americano quer obter por via diplomática a reabertura desta via marítima estratégica, por onde transita um quinto da produção mundial de hidrocarbonetos em circunstâncias normais.

Severamente posto à prova desde o início da ofensiva israelense-americana iniciada em 28 de fevereiro, "o mercado está indicando a direção que tomará se conseguirmos encontrar uma solução para esta guerra", disse Hogan.

No mercado de títulos, o rendimento dos papéis do Tesouro americano com vencimento em 10 anos caiu para 4,32% por volta de 20h15 GMT (17h15 em Brasília), em comparação com os 4,35% do fechamento na segunda.

No âmbito empresarial, as ações das companhias mais afetadas pela guerra no Oriente Médio se recuperaram ligeiramente, incluindo as companhias aéreas Delta Air Lines (5,26%), American Airlines (5,50%) e Alaska Air Group (+7,60%).

As "Sete magníficas" — como são chamadas as empresas líderes do setor de tecnologia nos Estados Unidos — também fecharam em forte alta, com destaque para Nvidia (5,62%), Tesla (4,64%), Microsoft (3,12%) e Meta (6,67%).

Além disso, as ações da desenvolvedora de chips Marvell Technology dispararam 12,80% depois que a Nvidia anunciou sua intenção de investir US$ 2 bilhões na companhia para desenvolver seus projetos de inteligência artificial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jmb-ni/rl/dg/mvl/rpr