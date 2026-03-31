Itália perde nos pênaltis para Bósnia e fica fora da Copa pela 3ª edição seguida

A Itália, que ficou com um jogador a menos aos 42 minutos do primeiro tempo, não disputará a Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva, após a derrota nos pênaltis para a Bósnia (4-1 após empate em 1 a 1 em 120 minutos) na repescagem europeia nesta terça-feira (31), em Zenica.

A 'Azzurra', que já havia caído na repescagem dos Mundiais de 2018 e 2022, abriu o placar com Moise Kean (15'), mas no final do primeiro tempo perdeu o zagueiro Alessandro Bastoni, expulso por uma falta dura na entrada da área.

Em vantagem numérica, a Bósnia pressionou e conseguiu o empate na segunda etapa com Haris Tabakovic (79').

Na disputa de pênaltis, os bósnios, que vão para sua segunda Copa do Mundo, após a participação em 2014, mantiveram a vantagem durante toda a série, depois que o primeiro batedor da Itália, Francisco Pio Esposito, e, posteriormente, o terceiro, Bryan Cristante, não desperdiçaram suas cobranças.

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