Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Itália perde nos pênaltis para Bósnia e fica fora da Copa pela 3ª edição seguida

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/03/2026 18:46

compartilhe

SIGA

A Itália, que ficou com um jogador a menos aos 42 minutos do primeiro tempo, não disputará a Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva, após a derrota nos pênaltis para a Bósnia (4-1 após empate em 1 a 1 em 120 minutos) na repescagem europeia nesta terça-feira (31), em Zenica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A 'Azzurra', que já havia caído na repescagem dos Mundiais de 2018 e 2022, abriu o placar com Moise Kean (15'), mas no final do primeiro tempo perdeu o zagueiro Alessandro Bastoni, expulso por uma falta dura na entrada da área.

Em vantagem numérica, a Bósnia pressionou e conseguiu o empate na segunda etapa com Haris Tabakovic (79').

Na disputa de pênaltis, os bósnios, que vão para sua segunda Copa do Mundo, após a participação em 2014, mantiveram a vantagem durante toda a série, depois que o primeiro batedor da Itália, Francisco Pio Esposito, e, posteriormente, o terceiro, Bryan Cristante, não desperdiçaram suas cobranças.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

iga/pm/cb

Tópicos relacionados:

fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay