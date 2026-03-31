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Inglaterra é derrotada pelo Japão (1-0) em Wembley

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Repórter
31/03/2026 17:58

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A Inglaterra, desfalcada de vários titulares, perdeu por 1 a 0 para o Japão em sua última partida em casa antes da Copa do Mundo de 2026, realizada nesta terça-feira (31) no estádio de Wembley. 

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Os atuais vice-campeões europeus sofreram sua segunda derrota sob o comando do técnico Thomas Tuchel, após um revés de 3 a 1 contra o Senegal — também em um amistoso — em Nottingham, em junho do ano passado. 

O técnico da seleção inglesa escalou uma equipe composta predominantemente por reservas habituais, diante da ausência de titulares fundamentais como Declan Rice, Bukayo Saka, John Stones e o capitão Harry Kane, cujo desfalque foi anunciado apenas minutos antes do pontapé inicial. 

O centroavante do Bayern de Munique ficou indisponível devido a uma lesão "leve" sofrida durante um treino no início desta semana, segundo a Federação Inglesa de Futebol (FA). 

O Japão garantiu a vitória graças a Kaoru Mitoma, ponta do Brighton, que desarmou Cole Palmer antes de concluir um contra-ataque que ele próprio havia iniciado ao lado do atacante Keito Nakamura, do Reims (23'). 

Esta é a quinta vitória consecutiva dos 'Samurais Azuis', uma sequência de triunfos que teve início contra o Brasil e prosseguiu no sábado, contra a Escócia.

A equipe dará início à sua campanha na Copa do Mundo em 14 de junho, contra a Holanda.

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jta/bm/aam/cb

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