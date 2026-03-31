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Adversário do Brasil na Copa, Marrocos vence Paraguai (2-1) em amistoso

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RB
Rémi BOUVERESSE
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Rémi BOUVERESSE
Repórter
31/03/2026 17:46

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O Marrocos, que será adversário do Brasil na Copa de 2026, venceu o Paraguai por 2 a 1 nesta terça-feira (31) em amistoso preparatório, apenas duas semanas após ter sido declarado campeão africano na sequência de uma decisão altamente controversa.

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A agitação em torno dessa polêmica não afetou os jogadores sob o comando do novo técnico Mohamed Ouahbi, que foram impulsionados pelo fervor contagiante de seus torcedores, presentes em grande número no estádio Bollaert, do Lens, na França.

Após um primeiro tempo apático, os 'Leões do Atlas' fizeram a diferença logo no início da segunda etapa, com gols de Bilal El Khannouss (48') e Neil El Aynaoui (53') ambos desviando para o fundo da rede cruzamentos precisos de seu capitão, Achraf Hakimi. 

Ao marcar o segundo gol, El Aynaoui protagonizou um retorno memorável ao Bollaert, o mesmo estádio onde havia atuado na temporada passada, vestindo as cores do Lens.

Os marroquinos vacilaram no final da partida, sofrendo um primeiro gol que acabou sendo anulado por impedimento, seguido imediatamente por um segundo, desta vez válido, marcado por Gustavo Caballero (88').

Quatro dias após o empate em 1 a 1 contra o Equador em Madri, o Marrocos concluiu com uma vitória sua série de amistosos.

O Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com Brasil, Haiti e Escócia. 

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rbo/bm/aam/cb

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