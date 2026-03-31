Suécia vence Polônia (3-2) na repescagem europeia e vai à Copa do Mundo
A Suécia garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (31) com uma vitória dramática por 3 a 2 sobre a Polônia, na final de sua repescagem, disputada em casa.
Com um gol do atacante Viktor Gyokeres aos 87 minutos, os suecos deram o troco nos poloneses, seleção que havia impedido sua participação no Mundial de 2022.
A seleção sueca estará no Grupo F, ao lado de Holanda, Japão e Tunísia.
