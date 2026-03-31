Juiz ordena paralisar obras do salão de baile de Trump na Casa Branca
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Um juiz federal ordenou, nesta terça-feira (31), a paralisação das obras para a construção de um grande salão de baile, ordenada pelo presidente americano, Donald Trump, na ala leste da Casa Branca.
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Trump é o "administrador" da Casa Branca, mas "não é, no entanto, o proprietário!", determinou o juiz Richard Leon, segundo o qual a reforma exige a aprovação do Congresso.
"Nenhum estatuto outorga, nem de longe, ao presidente a autoridade que afirma ter" neste caso, acrescentou o magistrado.
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