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Juiz ordena paralisar obras do salão de baile de Trump na Casa Branca

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AFP
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Repórter
31/03/2026 17:00

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Um juiz federal ordenou, nesta terça-feira (31), a paralisação das obras para a construção de um grande salão de baile, ordenada pelo presidente americano, Donald Trump, na ala leste da Casa Branca.

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Trump é o "administrador" da Casa Branca, mas "não é, no entanto, o proprietário!", determinou o juiz Richard Leon, segundo o qual a reforma exige a aprovação do Congresso.

"Nenhum estatuto outorga, nem de longe, ao presidente a autoridade que afirma ter" neste caso, acrescentou o magistrado.

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sms/jz/mel/mvv

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