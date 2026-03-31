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Noruega e Suíça empatam sem gols em amistoso em Oslo

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Repórter
31/03/2026 16:38

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Noruega e Suíça, já classificadas para a Copa do Mundo de 2026, empataram em 0 a 0 nesta terça-feira (31) em amistoso realizado em Oslo sem brilho e com pouca intensidade por parte das equipes.

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Os noruegueses ficaram muito aquém do nível exibido durante as Eliminatórias para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, em que encerraram sua participação com oito vitórias em oito partidas e o melhor ataque da zona europeia, com 37 gols marcados. 

Apesar do retorno de seu atacante estrela, Erling Haaland, que foi poupado na semana passada durante a derrota da Noruega por 2 a 1 para a Holanda, a equipe comandada por Stale Solbakken se mostraram ineficazes diante do gol da 'Nati'. 

O centroavante do Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, pouco acostumado a atuar pelas pontas, teve, no entanto, chances de abrir o placar no segundo tempo (60' e 68') para a equipe escandinava.

Pela Suíça, o técnico Murat Yakin aproveitou a partida para dar minutos de jogo a diversos jogadores, realizando sete substituições no intervalo. 

Prejudicados em certa medida pelo gramado pesado e deteriorado do Ullevaal Stadion, em Oslo, os suíços chegaram assim à segunda partida consecutiva sem vitória, após a derrota sofrida na última sexta-feira diante da Alemanha (4 a 3). 

A Suíça está no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Catar e Canadá. A terceira vaga sairá do duelo das repescagens, entre Bósnia e Itália.

Já a Noruega integra o Grupo I, ao lado de França, Senegal e do vencedor do duelo entre Iraque e Bolívia.

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gag/iga/aam/cb

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