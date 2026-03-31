Tiger Woods portava forte analgésico no bolso quando sofreu acidente, diz polícia

O astro do golfe Tiger Woods portava dois comprimidos do analgésico hidrocodona no bolso no momento em que sofreu um acidente de carro na semana passada, de acordo com um relatório policial divulgado nesta terça-feira (31).

O documento aponta que, após o acidente, Woods explicou aos agentes que estava olhando para o celular e mudou a estação de rádio quando seu veículo bateu em uma caminhonete e tombou sobre a porta do motorista perto de sua residência na cidade de Jupiter Island, na Flórida, na última sexta-feira.

O golfista disse que "não percebeu que o veículo à sua frente havia reduzido a velocidade", diz o relatório.

Após o acidente, que não registrou feridos, Woods foi preso acusado de dirigir sob efeito de substâncias e, horas depois, liberado sob pagamento de fiança.

Woods, de 50 anos, se negou a fazer um exame de urina depois que um teste do bafômetro indicou que não havia álcool em seu organismo.

O xerife do Condado de Martin, John Budensiek, havia declarado no dia do acidente que os especialistas em segurança pública que avaliaram o golfista determinaram que ele "não estava sob a influência de álcool, mas sim de algum tipo de medicamento ou droga".

Nesta terça-feira, a delegacia do condado divulgou o relatório do caso, observando que Woods estava de posse de dois comprimidos de hidrocodona, um potente analgésico opioide utilizado para aliviar a dor.

De acordo com as observações dos agentes, o atleta estava "suando profusamente" e seus movimentos eram "letárgicos e lentos". Seus olhos estavam "avermelhados e vidrados", e ele "mancava e cambaleava para a direita" ao caminhar.

Ao ser questionado sobre sua condição médica, "Woods respondeu que passou por sete cirurgias nas costas e a mais de 20 operações na perna... Woods observou que manca e que seu tornozelo trava ao caminhar", apontou o relatório.

O vencedor de 15 torneios de Grand Slam sofreu um acidente mais grave na Califórnia em 2021, pelo qual quase teve a perna direita amputada e cujas sequelas têm dificultado suas repetidas tentativas de retornar às competições.

Woods deve comparecer à sua audiência de acusação no dia 23 de abril, em Stuart, na Flórida.

Ausente das competições de alto nível desde o British Open de 2024, o lendário golfista americano estava se preparando para um novo retorno após se recuperar da ruptura do tendão de Aquiles que sofreu em março de 2025.

Três dias antes do acidente, ele participou do TGL Finals, competição de golfe virtual indoor, e não descartava dar a tacada inicial no Masters, que acontece em abril.

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