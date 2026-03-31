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Nobel da Paz iraniana teria sofrido infarto, advertem apoiadores

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Repórter
31/03/2026 15:26

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A saúde da prêmio Nobel da Paz Narges Mohammadi é extremamente precária e sua vida corre perigo após supostamente ter sofrido no começo do mês um infarto, para o qual recebeu um tratamento inadequado, afirmaram seus apoiadores nesta terça-feira (31).

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Mohammadi, que ganhou o Nobel da Paz em 2023 por mais de duas décadas de ativismo, foi presa pela última vez em dezembro de 2025, após criticar as autoridades clericais iranianas.

Em fevereiro, ela foi transferida sem aviso prévio para uma prisão no norte do Irã, onde mal conseguia se comunicar com a família. A situação se agravou após ataques na região, resultantes da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra a República Islâmica.

Seus advogados conseguiram visitá-la recentemente e a encontraram muito debilitada, pálida e com uma notável perda de peso.

Segundo um comunicado, em 24 de março, ela foi encontrada "inconsciente", mas só recebeu atendimento médico na enfermaria da prisão, apesar de ter "sintomas compatíveis com um infarto".

Há mais de 25 anos, Mohammadi, de 53, é presa e julgada reiteradamente por seu ativismo contra a pena de morte e o uso obrigatório do véu para as mulheres no Irã.

Em fevereiro, ela foi sentenciada mais uma vez a seis anos por atentar contra a segurança nacional e a um ano e meio adicional por fazer propaganda contra o sistema islâmico.

Ela também fez uma greve de fome para protestar contra suas condições na prisão.

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sjw/dcp/meb/mab/mvv/yr

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