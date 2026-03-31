Irã tem 'vontade' necessária para acabar com a guerra, mas quer garantias, diz presidente

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que seu país possui a "vontade" necessária para pôr fim à guerra com Israel e os Estados Unidos, mas exige garantias de que o conflito não se repetirá.

"Temos a vontade necessária para pôr fim a este conflito, desde que as condições essenciais sejam cumpridas, especialmente as garantias necessárias para evitar a repetição da agressão", declarou Pezeshkian em conversa telefônica com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, reiterando uma exigência fundamental de Teerã.

O líder iraniano reiterou, assim, uma das principais exigências apresentadas pela República Islâmica para um cessar-fogo: o fim da "agressão", o pagamento de indenizações financeiras, uma definição clara de responsabilidades e a cessação das hostilidades em todas as frentes.

"A solução para normalizar a situação é a suspensão" da ofensiva israelense-americana, enfatizou Pezeshkian.

Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã em 28 de fevereiro, e Teerã respondeu com bombardeios contra interesses americanos e israelenses em países vizinhos do Golfo. O Líbano e o Iraque também foram arrastados para o conflito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/smw/dcp/an/mab/meb/an/aa