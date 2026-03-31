Irã tem a 'vontade' necessária para acabar com a guerra, mas quer garantias, diz presidente

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que seu país possui a "vontade" necessária para pôr fim à guerra com Israel e os Estados Unidos, mas exige garantias de que o conflito não se repetirá.

"Temos a vontade necessária para pôr fim a este conflito, desde que as condições essenciais sejam cumpridas, especialmente as garantias necessárias para evitar a repetição da agressão", declarou Pezeshkian em conversa telefônica com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, reiterando uma exigência fundamental de Teerã.

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