Tottenham anuncia Roberto De Zerbi como novo técnico

O Tottenham, imerso na luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês, anunciou nesta terça-feira (31) a contratação do técnico italiano Roberto de Zerbi, ex-Olympique de Marselha.

De Zerbi terá como missão imediata evitar a queda dos 'Spurs' para a segunda divisão, com o time ocupando a 17ª posição na tabela, apenas um ponto acima do West Ham (18º), que abre a zona de rebaixamento, a sete rodadas do fim do campeonato.

Segundo a imprensa britânica, o treinador italiano assinou um contrato de cinco anos com o clube de Londres.

De Zerbi será o terceiro técnico do Tottenham nesta temporada, depois do dinamarquês Thomas Frank, contratado em junho do ano passado e demitido em fevereiro deste ano, e do croata Igor Tudor, que ficou no cargo apenas 44 dias, depois de comandar a equipe por sete jogos.

O italiano de 46 anos "é um dos treinadores mais criativos e mais visionários do futebol mundial, e traz uma imensa experiência no mais alto nível, incluindo na Premier League", elogiou o diretor esportivo dos 'Spurs', Johan Lange.

De Zerbi, que já passou por Sassuolo (Itália) e Shakhtar Donetsk (Ucrânia), retorna ao futebol inglês pouco menos de dois anos depois de sua saída do Brighton, clube que dirigiu de 2022 a 2024.

Seu trabalho seguinte foi no Olympique de Marselha, onde permaneceu até ser demitido em fevereiro, após uma eliminação precoce na Liga dos Campeões e uma pesada derrota por 5 a 0 para o Paris Saint-Germain no Campeonato Francês.

De Zerbi tem sete jogos pela frente até o final da temporada, todos no Campeonato Inglês, com uma missão clara: evitar o rebaixamento de um clube que se mantém na elite há quase meio século.

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