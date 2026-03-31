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Cerca de 70 pessoas morreram em ataque de gangues no Haiti no domingo, diz ONU

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AFP
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Repórter
31/03/2026 14:14

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Pelo menos 70 pessoas morreram em ataques "brutais e coordenados" contra uma localidade no centro do Haiti durante o fim de semana, informou nesta terça-feira (31) um funcionário da ONU, apresentando o número de vítimas mais confiável até o momento.

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"Essa violência cega é mais um lembrete da necessidade urgente de aumentar o apoio ao Haiti diante do flagelo das gangues e das redes que as sustentam", escreveu na rede social X Carlos Ruiz Massieu, chefe do escritório da ONU no Haiti.

A polícia haitiana havia informado na segunda-feira um balanço inicial de ao menos 16 mortos, mas várias fontes já apontavam para um número muito maior, especialmente após outro ataque ocorrido na madrugada do mesmo domingo.

Segundo Bertide Horace, porta-voz da organização Comissão para o Diálogo, a Reconciliação e a Sensibilização para Salvar Artibonite, o ataque nessa localidade a noroeste de Porto Príncipe foi perpetrado pela gangue "Gran Grif".

Um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, publicado na semana passada, indica que a violência de gangues e os ataques contra esses grupos deixaram mais de 5.500 mortos entre março de 2025 e meados de janeiro.

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abd/ube/dg/lb/lm/aa

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