França denuncia esforços para atrasar relatório de especialistas sobre mudanças climáticas

A França expressou, nesta terça-feira (31), sua profunda preocupação com as tentativas de alguns países de adiar a publicação de um dos principais relatórios de um grupo de especialistas da ONU sobre as mudanças climáticas.

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) divulga a cada cinco a sete anos suas conclusões científicas sobre o clima, que servem de referência para a ONU.

Uma reunião técnica do grupo de especialistas em Bangcoc foi marcada por tensões, disseram fontes diplomáticas à AFP, depois que a Arábia Saudita e a Índia insistiram que fosse considerado o adiamento do próximo relatório.

O cronograma é tema de debate, já que alguns países querem que o relatório seja publicado antes da COP do clima de 2028, para quando está previsto um balanço do progresso na redução das emissões globais.

Arábia Saudita e Índia - que podem sediar a cúpula em 2028 - querem que o relatório seja divulgado em 2029, afirmaram diplomatas. A reunião técnica terminou sem acordo sobre essa questão.

"A França expressa sua profunda preocupação diante das tentativas de desacelerar e adiar arbitrariamente o cronograma de publicação dos relatórios do sétimo ciclo de avaliação do IPCC", declarou o Ministério da Transição Ecológica em comunicado.

A França, junto com muitos países pequenos muito vulneráveis às mudanças climáticas, como os pequenos Estados insulares do Pacífico, defende que os dados científicos do grupo estejam disponíveis para a COP de 2028.

O ministério francês afirmou que qualquer atraso na divulgação dos dados "diante da emergência climática comprometeria gravemente" as ações em nível mundial.

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