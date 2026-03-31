Infantino confirma que Irã jogará Copa do Mundo nos Estados Unidos

"O Irã estará na Copa do Mundo", afirmou nesta terça-feira (31) à AFP o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que está em Antalya, sul da Turquia, para acompanhar o a vitória da seleção iraniana por 5 a 0 sobre a Costa Rica em amistoso.

Infantino acrescentou que os iranianos disputarão seus jogos da fase de grupos do Mundial nos Estados Unidos, conforme determinado pelo sorteio realizado em dezembro.

"Estamos aqui para isso. Estamos satisfeitos, porque é um time muito, muito forte. Estou muito feliz", acrescentou o dirigente.

"Vi o time, conversei com os jogadores e com o treinador, então está tudo correndo bem", acrescentou.

- Dois jogos em Los Angeles e um em Seattle -

O Irã havia pedido para disputar seus jogos da primeira fase no México, em vez de nos Estados Unidos.

Segundo o calendário oficial, os iranianos enfrentarão Nova Zelândia e Bélgica em Los Angeles e o Egito em Seattle.

A equipe ficará concentrada em Tucson, no estado do Arizona.

O presidente da Fifa, cuja presença em Antalya não havia sido anunciada, chegou à tribuna pouco antes do início do amistoso e posou para fotos com vários membros da Federação de Futebol do Irã (FFIRI).

- Mensagens contraditórias de Trump -

Em meados de março, o presidente da FFIRI, Mehdi Taj, revelou que estava negociando com a Fifa para que os jogos do Irã fossem disputados no México, e não em solo americano.

Descartando qualquer mudança, inclusive quando Donald Trump considerou que os jogadores iranianos não estariam "seguros" nos Estados Unidos, a Fifa ressaltou que a competição seria realizada "conforme o previsto".

Trump, em uma de suas mensagens contraditórias, havia declarado dois dias antes que a delegação do Irã seria bem-vinda, apesar do conflito.

"Será o maior e mais seguro evento esportivo da história dos Estados Unidos. Todos os jogadores, autoridades e torcedores serão tratados como as estrelas que são!", escreveu o presidente americano na plataforma Truth Social.

"Para nós, o que mais importa são as regras e o regulamento da Fifa. Cumpriremos o que a Fifa decidir. Cada país anfitrião assumiu compromissos com a Fifa e deve honrá-los", disse Mahdi Mohammadnabi, vice-presidente da FFIRI, em declarações à AFP durante a partida.

Israel e Estados Unidos lançaram no dia 28 de fevereiro uma ampla ofensiva contra o Irã, que respondeu com ataques de mísseis e drones contra o território israelense e alvos americanos em países da região.

Em dezembro, no sorteio dos grupos da Copa do Mundo, Infantino criou um prêmio da paz da Fifa e o entregou a Trump, com quem tem relação próxima.

- "Dor da guerra" -

Antes do amistoso contra a Costa Rica, durante a execução do hino nacional iraniano, jogadores e comissão técnica da seleção do irã e dirigentes da FFIRI posaram com fotos das vítimas do ataque aéreo contra uma escola na cidade de Minab, no dia 28 de fevereiro, que matou elo menos 170 pessoas, incluindo alunos e professores.

O jornal The New York Times informou que as conclusões preliminares de uma investigação militar americana apontam que um míssil Tomahawk atingiu a escola por engano.

"Realmente espero que eles vão à Copa do Mundo. Será algo incrível para o povo iraniano, depois de toda essa dor da guerra", declarou na arquibancada do Atalya Stadium Amir Moghaddam, um neurocirurgião de 64 anos que foi à Turquia para apoiar a seleção do Irã.

"Mas não sei se o governo iraniano deixará os jogadores irem aos Estados Unidos, pois haverá manifestações de iranianos contrários", acrescentou

Perguntado antes do jogo sobre a possibilidade de participação do Irã no próximo Mundial, Dennis Eckert Ayensa, um dos atacantes da seleção, respondeu: "Inshallah" ("Se Deus quiser").

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