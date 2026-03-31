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Jogadores da seleção do Irã homenageiam crianças vítimas da guerra

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Repórter
31/03/2026 13:38

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Jogadores e comissão técnica da seleção iraniana, e dirigentes da Federação de Futebol do Irã (FFIRI), posaram antes da vitória por 5 a 0 sobre a Costa Rica em amistoso disputado nesta terça-feira (31) em Antalya, sul da Turquia, com fotos das vítimas de um ataque contra uma escola no primeiro dia da guerra no Oriente Médio.

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O ataque aéreo contra a escola na cidade de Minab, no sul do Irã, no dia 28 de fevereiro, matou pelo menos 170 pessoas, incluindo alunos e professores.

O jornal The New York Times informou que as conclusões preliminares de uma investigação militar americana apontam que um míssil Tomahawk atingiu a escola por engano.

"O Irã está sofrendo uma agressão extremamente injusta e brutal. Portanto, é responsabilidade da nossa seleção demonstrar sua solidariedade com o nosso povo", declarou ao final da partida o embaixador do Irã em Ancara, Mohammad Hassan Habibollah Zadeh.

Presente no Antalya Stadium, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, declarou à AFP que "o Irã estará na Copa do Mundo", apesar do conflito.

Infantino também confirmou que os três jogos do Irã na fase de grupos do torneio serão disputados em solo americano, conforme determinado pelo sorteio realizado em dezembro.

"Vi o time, conversei com os jogadores e com o treinador, então está tudo correndo bem", disse o dirigente.

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rba/lp/mcd/iga/cb/aa

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