Austrália goleia Curaçao (5-1) em amistoso preparatório para Copa do Mundo
A menos de três meses do início da Copa do Mundo, a Austrália goleou a seleção de Curaçao por 5 a 1 nesta terça-feira (31), em amistoso disputado em Melbourne.
O atacante Nestory Irankunda, autor de dois gols na partida, foi o protagonista da vitória australiana.
O amistoso foi o último jogo dos 'Socceroos' em casa antes do Mundial, que começa no dia 11 de junho. Na última sexta-feira, a seleção australiana venceu Camarões por 1 a 0.
Por sua vez, Curaçao, que vai disputar sua primeira Copa do Mundo este ano, encerra sua última data Fifa antes do anúncio da lista final de convocados com uma segunda derrota, depois de perder para a China por 2 a 0, também na sexta-feira passada.
Esses dois jogos da seleção caribenha foram os primeiros sob o comando do técnico holandês Fred Rutten, contratado no final de fevereiro para substituir seu compatriota Dick Advocaat, que pediu demissão do cargo por motivos familiares.
Curaçao, o menor país a disputar uma Copa do Mundo, estará no Grupo E junto com Alemanha, Equador e Costa do Marfim.
