Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Um dos traficantes mais procurados da França é preso no Panamá

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/03/2026 12:38

compartilhe

SIGA

Joël Soudron, um dos narcotraficantes mais procurados da França, foi preso no Panamá, e os procedimentos diplomáticos para solicitar sua extradição estão em andamento, anunciou nesta terça-feira (31), em Paris, a jurista Laure Beccuau. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Soudron, de 46 anos, originário de Guadalupe, era procurado por envolvimento em um caso de tráfico de cocaína em contêineres. 

A investigação está sendo conduzida por uma jurisdição especializada em Paris, afirmou Beccuau, confirmando uma reportagem publicada pelo jornal Le Monde. 

Soudron é suspeito de envolvimento em um esquema descoberto em 18 de novembro de 2011, quando um carregamento de 231 kg de cocaína originário de Guadalupe, território francês no Caribe, foi encontrado durante uma inspeção no porto francês de Le Havre.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pgr/asl/fio/mab/an/jc/aa

Tópicos relacionados:

narcotrafico panama

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay