Um dos traficantes mais procurados da França é preso no Panamá

Joël Soudron, um dos narcotraficantes mais procurados da França, foi preso no Panamá, e os procedimentos diplomáticos para solicitar sua extradição estão em andamento, anunciou nesta terça-feira (31), em Paris, a jurista Laure Beccuau.

Soudron, de 46 anos, originário de Guadalupe, era procurado por envolvimento em um caso de tráfico de cocaína em contêineres.

A investigação está sendo conduzida por uma jurisdição especializada em Paris, afirmou Beccuau, confirmando uma reportagem publicada pelo jornal Le Monde.

Soudron é suspeito de envolvimento em um esquema descoberto em 18 de novembro de 2011, quando um carregamento de 231 kg de cocaína originário de Guadalupe, território francês no Caribe, foi encontrado durante uma inspeção no porto francês de Le Havre.

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