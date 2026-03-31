Exposição imersiva em Paris relembra naufrágio do Titanic
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Da sala de máquinas ao salão com a famosa escadaria, uma exposição imersiva com realidade virtual em Paris permite explorar os recantos do lendário Titanic e reviver o trágico naufrágio ocorrido há mais de um século.
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"A Lenda do Titanic", que pode ser visitada em um espaço do parque de La Villette até 31 de agosto, recria com objetos reais da época, projeções espetaculares e instalações virtuais o interior do famoso transatlântico e evoca aquela luxuosa travessia que terminou em tragédia em 15 de abril de 1912, quando cerca de 1.500 pessoas morreram.
Com um capacete de realidade virtual, o visitante pode caminhar pelos corredores do navio, entrar em um camarote ou na sala de máquinas e descobrir o suntuoso salão de baile dominado por uma grande escadaria.
Em outro espaço, em uma enorme sala retangular revestida com telas de 8 metros de altura, revive-se a história do navio, desde sua construção até a noite fatídica do naufrágio, com projeções imersivas em 360º que levam o visitante até as profundezas do mar.
"É uma viagem no tempo, ao mesmo tempo é uma experiência educativa, histórica e também uma experiência emocionante e respeitosa com o passado", explica à AFP Jordi Sellas, produtor da exposição junto com a equipe de Madrid Artes Digitales.
A mostra também inclui numerosos objetos da época, provenientes de navios da mesma companhia, a britânica White Star Line: pratos delicadamente ornamentados, decorações, documentos de cruzeiros, cartões-postais.
Outros objetos, como uma escrivaninha portátil de madeira ou um conjunto de escovas, fizeram parte do famoso filme estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet em 1997.
Todos esses objetos fazem parte da coleção de Juan Cruz Ercoreca, grande entusiasta do Titanic e curador da exposição.
"Normalmente as coleções costumam ser pequenos troféus, mas muitas vezes, quando um objeto entra em uma coleção privada, não volta a ser visto", afirma esse argentino radicado em Barcelona, que há 15 anos reúne lembranças do Titanic.
A exposição é "uma forma de devolver ao público a possibilidade de ver coisas que são muito difíceis de conseguir, com um valor histórico muito importante também dentro da história marítima".
A mostra, que já passou por outras cidades como Londres, Madri e Viena, recebeu diversos prêmios do setor audiovisual, como Telly e Eventex.
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es/mab/lm-jc