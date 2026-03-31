Inflação na zona do euro sobe para 2,5% em 12 meses

A inflação na zona do euro subiu para 2,5% em 12 meses em março, em comparação a 1,9% em fevereiro, o que a coloca em seu nível mais alto desde janeiro de 2025 devido à alta dos preços da energia causada pelo conflito no Oriente Médio.

Esta primeira estimativa, publicada nesta terça-feira (31) pelo gabinete de estatísticas do bloco, o Eurostat, é ligeiramente inferior às expectativas dos economistas, que previam 2,6%, segundo a agência financeira Bloomberg, ou de 2,7%, de acordo com a consultora FactSet.

Essa forte aceleração da inflação se deve, como esperado, à disparada dos preços do petróleo e do gás desde o início, há um mês, do conflito deflagrado por Estados Unidos e Israel contra o Irã.

Segundo os dados do Eurostat, os preços da energia registraram um aumento de 4,9% em 12 meses em março nos 21 países da zona do euro, depois de terem recuado 3,1% em fevereiro.

A inflação subjacente, que exclui os preços dos bens e serviços mais voláteis, como energia e alimentos, e que serve de referência para os especialistas, desacelerou ligeiramente para 2,3% em 12 meses, sinal de que o forte aumento dos custos de energia ainda não impacta outros setores da economia europeia.

No entanto, a situação é muito preocupante para os governos, que buscam reduzir o impacto para os consumidores e as empresas.

Na sexta-feira, o comissário europeu de Economia, Valdis Dombrovskis, estimou entre 0,4 e 0,6 pontos o efeito potencial sobre o crescimento da União Europeia (UE) este ano, de acordo com os principais cenários sobre a duração do conflito.

Não alterou, contudo, a previsão oficial da Comissão, que calcula, até o momento, um crescimento econômico de 1,4% este ano na UE.

O G7 de Finanças e Energia, reunido pela França na segunda-feira por videoconferência, declarou-se disposto a "tomar todas as medidas necessárias" para garantir a estabilidade do mercado energético.

Por sua vez, os institutos nacionais de estatística de vários países europeus divulgaram seus próprios dados da inflação em 12 meses em março, que confirmaram também um aumento generalizado dos preços.

Em Portugal, subiu para 2,7% (em comparação a 2,1% em fevereiro) e, na Itália e na França, para 1,7% (contra 1,5% e 0,9% em fevereiro, respetivamente).

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