Presidente da Fifa assiste a um amistoso do Irã na Turquia

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, assistiu a um amistoso da seleção iraniana no sul da Turquia nesta terça-feira (31). A participação do Irã na próxima Copa do Mundo é incerta devido à guerra em curso com os Estados Unidos, um dos países-sede do torneio.

O presidente da Fifa ocupou seu lugar nas arquibancadas pouco antes do início da partida entre Irã e Costa Rica, perto da cidade turística de Antalya, no sul da Turquia, sem ter anunciado sua presença, confirmaram jornalistas da AFP.

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